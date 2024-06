Łukasz Skorupski był bohaterem meczu z Francją. Gdyby nie on, to w swoim ostatnim meczu na Euro 2024 już po pierwszej połowie reprezentacja Polski przegrywałaby kilkoma golami. Bramkarz biało-czerwonych po mundialu w Katarze odsłonił kulisy afery premiowej. Robert Lewandowski zarzucił mu kłamstwo. Czy obaj piłkarze są ze sobą przez to skonfliktowani?