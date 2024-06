Reprezentacja Polski przegrała z Austrią i Holandią. Gdyby doznała też porażki z w ostatnim grupowym meczu Euro 2024, to zaliczyłaby najgorszy w swojej historii występ na mistrzostwach Europy. Nigdy wcześniej biało-czerwoni nie przegrali na Euro wszystkich spotkań w pierwszej fazie turnieju.

Lewandowski przyprawił kibiców o zawał serca

Podopieczni Michała Probierza byli tego bardzo bliscy. Już po pierwszej części meczu z Francją powinni przegrywać kilkoma bramkami. Na szczęście tego dnia w naszej bramce stał świetnie dysponowany Łukasz Skorupski. 33-latek wychodził obroną ręką nawet z najbardziej beznadziejnych sytuacji.

Skorupski skapitulował dopiero po strzale z rzutu karnego. "Trójkolorowi" nie dowieźli do końca skromnego prowadzenia. Dziesięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry do remisu doprowadził Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski jednak za nim umieścił piłkę w siatce niejednego kibica przyprawił o zawał serca. Jego żona też mocno to przeżyła.

Do dwóch razy sztuka

Lewandowski podszedł do rzutu karnego podyktowanego po faulu na Karolu Świderskim. 35-latek strzelił lekko i sygnalizowanie. W efekcie bramkarz reprezentacji Francji odbił piłkę. Na szczęście dla Polaka Mike Maignan zbyt wcześnie oderwał nogi od linii bramkowej i sędzia zarządził powtórkę "jedenastki".

Za drugim razem Lewandowski już nie popełnił błędu i trafił do siatki. W internecie pojawiło się nagranie, na którym widać jak cała sytuację przeżywała Anna Lewandowska. Żona po pierwszej próbie swojego męża nie miała tęgiej miny.