Reprezentacja Polski odpadłą z Euro 2024 już po fazie grupowej. Teraz możemy już się tylko kibicować innym. Bliscy odpadnięcia z ME byli Anglicy, ale mieli szczęście i Jude'a Bellingham.

Polacy siatkarze na podium Ligi Narodów

Łatwej przeprawy w 1/8 finału nie mieli też Niemcy. Gospodarze Euro 2024 musieli się napocić, żeby wywalczyć awans do kolejnej fazy mistrzostw europy. Duńczycy wysoko zawiesili poprzeczkę naszym zachodnim sąsiadom, ale ostatecznie to podopieczni Juliana Nagelsmanna grają dalej, a Skandynawowie wrócili do domów.

Polscy kibice w miniony weekend bardziej emocjonowali się siatkówką niż piłką nożną. W Łodzi odbył się finałowy turniej Ligi Narodów. Polscy siatkarze najpierw w świetnym stylu pokonali w ćwierćfinale Brazylię, ale w walce o finał niestety minimalnie ulegli Francji.

W meczu o trzecie miejsce biało-czerwoni pewnie wygrali ze Słowenią i turniej zakończyli na najniższym stopniu podium.