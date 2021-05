Piłkarz Napoli w piątek wieczorem opuścił zgrupowanie i wyjechał do małżonki, która spodziewała się dziecka. Jak poinformował w sobotę przedpołudniem portal "Łączy nas piłka", państwo Zielińscy zostali właśnie rodzicami. Zieliński do kadry ma wrócić 2 czerwca, już po meczu towarzyskim z Rosją.

Kozłowski przedwcześnie opuścił boisko

Przed południem w sobotę kadrowicze rozegrali wewnętrzny sparing. Sztab szkoleniowy podzielił ich na dwa zespoły, grano 3x20 minut, przy czym trzecia tercja rozgrywana była na zmniejszonym boisku i przy zmniejszonej liczbie zawodników (po ośmiu w polu). Gra mocno była podporządkowana ustaleniom taktycznym, więc brakowało spektakularnych akcji i przede wszystkim bramek. W trakcie spotkania urazu doznał Kacper Kozłowski, który musiał skorzystać z pomocy medycznej i przedwcześnie opuścił boisko.

W grze wewnętrznej nie wzięli udziału Paweł Dawidowicz oraz Maciej Rybus, którzy z powodu niegroźnych kontuzji mięśniowych wciąż trenują indywidualnie.

Wieczorem finał albo Golec uOrkiestra

Po południu kadrowicze będą mieli bogaty program pozasportowy. Niewykluczone, że będą musieli wybrać pomiędzy oglądaniem finału Ligi Mistrzów Manchester City - Chelsea Londyn, a koncertem zespołu Golec uOrkiestra.

Zgrupowanie w Wielkopolsce potrwa do 8 czerwca. W jego trakcie piłkarze zagrają dwa towarzyskie spotkania - we wtorek z Rosją we Wrocławiu i tydzień później z Islandią w Poznaniu.

9 czerwca biało-czerwoni przeniosą się do Sopotu i tam pozostaną w trakcie turnieju.

Występ w fazie grupowej mistrzostw Europy zainaugurują 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.