Włoch Marco Guida będzie sędzią głównym towarzyskiego meczu Polski z Rosją, który zostanie rozegrany we wtorek we Wrocławiu. Oba zespoły przygotowują się do piłkarskich mistrzostw Europy (11 czerwca - 11 lipca).

Na liniach arbitrowi głównemu pomagać będą jego rodacy Matteo Passeri i Alessandro Costanzo. Na sędziego VAR wyznaczono również Włocha Piero Giacomellego. Reklama Guido prowadzi mecze drużyn narodowych od 2014 roku, ale nie miał dotychczas okazji sędziować żadnego spotkania Polski ani Rosji. Starcie we Wrocławiu to przedostatni sprawdzian biało-czerwonych przed ME. Podopieczni Portugalczyka Paulo Sousy zagrają jeszcze 8 czerwca z Islandią w Poznaniu. Kadrowicze Sousy rozegrali wewnętrzny sparing. Sprawdź wynik Zobacz również Na Euro wystąpią w grupie E, w której zmierzą się ze Słowacją i Szwecją w Sankt Petersburgu oraz z Hiszpanią w Sewilli.