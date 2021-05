Materiały z Haalandem pojawiły się w mediach społecznościowych i od piątku są masowo przesyłane wśród norweskich sympatyków piłkarza. Trafiły do mediów, a także do norweskich władz, które przyznały, że są zaszokowane postawą zawodnika, który może zarazić piłkarzy, którzy powrócą do kraju.

Norwegia rozegra w hiszpańskiej Marbelli dwa mecze towarzyskie, 2 czerwca z Luksemburgiem i cztery dni późnej z Grecją.

Wszystkie testy negatywne

Selekcjoner Stale Solbakken wziął w obronę napastnika Borussii Dortmund i na konferencji prasowej wyjaśnił norweskim dziennikarzom, że krytyka jest nieuzasadniona.

Ten piłkarz gra na ekstremalnie wysokim poziomie rozgrywek i jako młody człowiek żyje na co dzień na najwyższym biegu, przy wielkim obciążeniu psychicznym. Dlatego uważam, że jemu akurat wolno odreagować w taki sposób i otworzyć wentyl emocji - powiedział szkoleniowiec.

Dodał, że Haaland od początku pandemii przeszedł wiele testów na covid-19 i wszystkie były negatywne. Ostatni w sobotę.

Po tylu testach, które nie należą do przyjemnych, chyba można mieć już dosyć. Dla mnie jego zabawa jest zrozumiała i może przynieść tylko korzyść dla drużyny - zaznaczył Solbakken.