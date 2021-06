William Carvalho obiecał, że jeśli Portugalia obroni tytuł piłkarskiego mistrza Europy, to... zgoli wąsy. 29-letni pomocnik tej reprezentacji wierzy, że to się uda. Euro rozpoczęło się w piątek i potrwa do 11 lipca.

W jednym z wywiadów Carvalho powiedział, że wąsy ma odkąd pamięta i będzie się bez nich dziwnie czuć. Ale jeśli wygramy ten turniej, a głęboko wierzę w to, że nas na to stać, to je zgolę - obiecał. Reklama Na co dzień pomocnik gra w Betisie Sewilla. Portugalia występuje w tzw. grupie śmierci z Niemcami, Francuzami i Węgrami. Pierwszy mecz zagrają we wtorek w Budapeszcie z Węgrami.