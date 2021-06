W pierwszej kolejce Włosi wygrali z Turkami 0:3, prezentując przy tym niezwykle atrakcyjny futbol. Zdecydowanie gorzej zagrali Szwajcarzy, którzy dość niespodziewanie zremisowali 1:1 z reprezentacją Walii.

Lepiej w spotkanie weszli Szwajcarzy, którzy dłużej utrzymywali się przy piłce. Po pierwszych dziesięciu minutach coraz częściej do głosu zaczęli jednak dochodzić Włosi. W 19. minucie gola po dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzelił Giorgio Chiellini, ale powtórki pokazały, że obrońca reprezentacji Włoch pomógł sobie ręką. Sędzia po weryfikacji wideo anulował gola. Jak się okazało, był to początek pecha kapitana reprezentacji Włoch - z powodu kontuzji w 24. minucie zmienił go Francesco Acerbi.

Włosi nie przejęli się wydarzeniami boiskowymi i ciągle parli do przodu, co poskutkowało bramką Manuela Locatellego w 26. minucie. Fantastycznie na prawej stronie zachował się Dominico Berardi, który dociągnął do końcowej linii boiska i podał wzdłuż bramki do niepilnowanego Locatellego. Pomocnikowi Sassuolo nie pozostało nic innego, jak wpakować piłkę do pustej bramki.

Włochy - Szwajcaria 1:0

Bramki: Manuel Locatelli (26. min.)

Sędzia: Siergiej Karasiow (Rosja).

Włochy: Gianluigi Donnarumma - Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini (24. Francesco Acerbi), Leonardo Spinazzola - Nicolo Barella, Jorginho, Manuel Locatelli - Domenico Berardi, Lorenzo Insigne, Ciro Immobile.

Szwajcaria: Yann Sommer - Nico Elvedi, Fabian Schaer, Manuel Akanji, Kevin Mbabu - Remo Freuler, Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo - Haris Seferović.