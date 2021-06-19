W drugiej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy stadion w Budapeszcie eksplodował. Attila Fiola pokonał francuskiego bramkarza i Węgrzy prowadzili 1:0.
Francuscy kibice na gola dla swojej drużyny czekali do 66. minuty. Wyrównał Antoine Griezmann.
Po dwóch rozegranych meczach Francuzi mają na koncie 4 punkty, a Węgrzy 1.
Węgry - Francja 1:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Attila Fiola (45+2), 1:1 Antoine Griezmann (66)
Żółta kartka - Węgry: Endre Botka. Francja: Benjamin Pavard
Sędzia: Michael Oliver (Anglia)
Widzów: 55 000
Węgry: Peter Gulacsi - Endre Botka, Willi Orban, Attila Fiola, Attila Szalai - Loic Nego, Adam Nagy, Andras Schaefer (75. Tamas Cseri), Laszlo Kleinheisler (84. Gergo Lovrencsics) - Roland Sallai, Adam Szalai (26. Nemanja Nikolic)
Francja: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Digne - N'Golo Kante, Paul Pogba (76. Corentin Tolisso), Adrien Rabiot (57. Ousmane Dembele, 87. Thomas Lemar) - Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Karim Benzema (76. Olivier Giroud)