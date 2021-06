Zoff osiągnął ten historyczny wynik między 1972 a 1974 rokiem.

Ten rekord jest do pobicia. Myślę, że tej drużynie to się uda. To by znaczyło, że jest na dobrej drodze, żeby osiągać wielkie wyniki - powiedział 79-letni obecnie Włoch na łamach "La Gazzetta dello Sport".

Italia zagra z Austrią w sobotę, a stawką będzie awans do ćwierćfinału ME. Dostępu do włoskiej bramki będzie bronił Donnarumma.

To niesamowity bramkarz, który ma dopiero 22 lata, a już za sobą kilka sezonów jako podstawowy gracz AC Milan. W obecnej reprezentacji imponują mi jej niesamowite liczby. W sporcie liczby są wszystkim. To młody zespół, który ma przed sobą przyszłość i musi zacząć już wyrabiać sobie imię - uważa Zoff, który sam był mistrzem Europy w 1968 roku oraz świata 14 lat później.

Przestrzegł jednocześnie, aby drużyna narodowa, która nie przegrała żadnego z ostatnich 30 spotkań, nie była zbyt pewna swego w sobotnim meczu.

Mecz na Wembley

Nie lekceważyłbym żadnego zespołu, nawet jeśli na papierze to my jesteśmy lepsi. Z odpowiednim nastawieniem Włochy mogą dotrzeć do finału - ocenił Zoff.

Mecz 1/8 finału Włochy - Austria rozpocznie się o godzinie 21 na londyńskim stadionie Wembley.