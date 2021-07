To bardzo niesprawiedliwe, jeśli chcę być całkowicie szczery. Wolimy grać przed publicznością niż przed małą liczbą osób. To jest esencja piłki nożnej i sportu w ogóle. To bardzo niesprawiedliwe, że jedna połowa stadionu nie będzie wypełniona włoskimi kibicami, a druga połowa hiszpańskimi – powiedział 56-letni Mancini w trakcie wideokonferencji na Wembley.

Reklama

Podczas obu meczów półfinałowych - wtorkowego Włochów z Hiszpanami oraz środowego Anglików z Duńczykami - stadion ma wypełnić po 60 tys. widzów. Dla kibiców z Włoch, Hiszpanii i Danii zarezerwowano określoną liczbę miejsc, ale ich przyjazd będzie praktycznie niemożliwy ze względu na ograniczenia epidemiczne obowiązujące w Anglii. Obcokrajowcy muszą bowiem poddać się trwającej od 5 do 10 dni kwarantannie od momentu przekroczenia granicy.

Federacje włoska i hiszpańska przypomniały te zasady w komunikatach, ale jednocześnie wezwały swoich obywateli mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy nie podlegają tym restrykcjom, do przyjścia na stadion.

Według włoskiej federacji, kibice "Azzurrich" mogą kupić 6400 biletów. Z kolei hiszpańska federacja próbowała również zmobilizować swoją diasporę poprzez kampanię pod nazwą "Potrzebujemy cię".

Mecz Włochy - Hiszpania na stadionie Wembley rozpocznie się we wtorek o godz. 21.