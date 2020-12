Sytuacja "Kolejorza" jest bardzo trudna. Już przed rozpoczęciem rozgrywek Benfica była zdecydowanym faworytem grupy D, a trener Jorge Jesus nie ukrywa, że celem jego zespołu jest awans do finału LE. Wyjazdowe spotkanie z tym rywalem od samego początku zapowiadało się jako najtrudniejsze.

Reklama

Lizbończycy dość gładko poradzili sobie z Lechem w Poznaniu (4:2) i u siebie ze Standardem (3:0), ale potem dwukrotnie zremisowali z Rangers FC (3:3 w Portugalii i 2:2 w Szkocji). To wyniki zapewne poniżej oczekiwań Jesusa, ale i tak nie ma on powodu do zmartwień.

Benfica i Rangers mają po osiem punktów, natomiast Lech i Standard - po trzy. Wygrana w czwartek zapewni więc podopiecznym Jesusa awans do fazy pucharowej. Wystarczy nawet remis, jeśli w Glasgow nie zwyciężą goście. Oba te mecze rozpoczną się o godz. 21.

Benfica będzie wzmocniona powrotem Urugwajczyka Darwina Nuneza oraz Niemca Juliana Weigla. Obaj piłkarze opuścili ostatnie trzy spotkania o stawkę z powodu zakażenia koronawirusem, ale są już zdrowi. Weigl jest wprawdzie zwykle rezerwowym, za to Nunez to jedna z czołowych postaci drużyny prowadzonej przez Jesusa. Urugwajczyk m.in. popisał się hat-trickiem w pierwszym meczu z Lechem.

Sprowadzony z Almerii (...) Darwin był jednym z tych piłkarzy, którzy mieli największy wpływ na +czerwonych+ w pierwszych miesiącach tego sezonu. Ma łącznie pięć goli i sześć asyst w ekstraklasie i Lidze Europy - przypomniano w serwisie internetowym "MaisFutebol".

Benfica i Rangers mogą już w czwartek dołączyć do grona drużyn, które zapewnią sobie awans do 1/16 finału. Dotychczas dokonały tego AS Roma, Arsenal Londyn, Leicester City i Hoffenheim. W przedostatniej kolejce znanych może być już ponad 20 z 32 uczestników fazy pucharowej.

Szansę na awans ma m.in. Napoli, którego piłkarzami są Piotr Zieliński i oczekujący na transfer Arkadiusz Milik. Włoski zespół prowadzi w grupie F z dziewięcioma punktami, a o dwa mniej mają Real Sociedad oraz czwartkowy rywal Napoli - AZ Alkmaar. Tabelę zamyka HNK Rijeka, która jeszcze punktów nie zdobyła.

W walce o fazę pucharową wciąż utrzymują się inne kluby mające Polaków w kadrach: CFR Cluj (rezerwowy bramkarz Grzegorz Sandomierski) i PAOK Saloniki (napastnik Karol Świderski). Z kolei Celtic FC Patryka Klimali wiosną w europejskich pucharach już na pewno nie zagra.

Faza grupowa Ligi Europy potrwa do 10 grudnia, a finał zaplanowano na 26 maja w Gdańsku.