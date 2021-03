W Glasgow goście zwyciężyli 2:0, a tydzień wcześniej był remis 1:1, w związku z czym to drużyna ze stolicy Czech awansowała do ćwierćfinału.

Sam wynik jest sporą niespodzianką, jednak zszedł on na dalszy plan wobec oskarżenia pomocnika gospodarzy - ciemnoskórego reprezentanta Finlandii Glena Kamary. Stwierdził on, iż obrońca Slavii Ondrej Kudela obraził go na tle rasowym. Doszło do przepychanki między tymi piłkarzami, a po ostatnim gwizdku szarpanina się powtórzyła, tym razem z udziałem większej liczby zawodników obu zespołów.

Mój zawodnik powiedział mi, że został znieważony na tle rasowym. Jestem wściekły. Znam Glena i ufam mu w stu procentach. To bardzo rozczarowujące. Sprawa jest w rękach UEFA i mam nadzieję, że nie zostanie zamieciona pod dywan - powiedział były wieloletni kapitan Liverpoolu.

Oświadczenie piłkarza Slavii

Kudela wydał oświadczenie, opublikowane na oficjalnej stronie internetowej praskiego klubu. Przyznał w nim, że użył przekleństwa wobec rywala po tym, jak został przez niego sfaulowany - podał nawet dokładnie, jakich słów użył - ale kategorycznie zaprzeczył, jakoby miało to jakikolwiek związek z kolorem skóry Kamary.

W oświadczeniu Slavia nazwała oskarżenie wysunięte przez Fina "obrzydliwym". Wytknęła jednocześnie rywalom brak poszanowania dla zdrowia piłkarzy. Rangers FC kończyli mecz w dziewiątkę po czerwonych kartkach dla Kemara Roofe'a (61. minuta; Jamajczyk kilka chwil wcześniej wszedł na boisko z ławki rezerwowych) oraz Nigeryjczyka Leona Baloguna (73.).

Slavia doświadczyła bezprecedensowego poziomu brutalności ze strony rywali. Nigdy wcześniej nie uczestniczyła w takim meczu w najnowszej historii europejskich pucharów. Wiele brutalnych interwencji spowodowało kontuzje. Bramkarz Ondrej Kolar trafił do szpitala z dziesięcioma szwami na głowie. Po zakończeniu spotkania drużynie nie pozwolono wejść do szatni, a Ondrej Kudela został zaatakowany przez Kamarę, który uderzał go pięściami w głowę. Świadkiem tego incydentu był trener Rangers Steven Gerrard. Nawet delegaci UEFA, którzy również tam się znaleźli, byli zaszokowani tym zachowaniem - napisano.

Co na to UEFA?

UEFA poinformowała na razie, że jest świadoma że po meczu doszło w tunelu do "incydentu", ale wstrzyma się z komentarzami do czasu otrzymania szczegółowych raportów od sędziów i obserwatorów.

Roofe, który musiał opuścić boisko za kopnięcie w głowę Kolara, stał się celem rasistowskich ataków w mediach społecznościowych.

Rangers FC byli rywalem Lecha Poznań w fazie grupowej. Mistrzowie Szkocji wygrali z "Kolejorzem" 1:0 i 2:0.