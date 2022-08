Losowanie grup odbyło się w Stambule.

Najciekawiej zapowiada się rywalizacja w grupie A, gdzie trafiły Arsenal Londyn, holenderskie PSV Eindhoven, norweski zespół Bodoe/Glimt, który w poprzednim sezonie dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji, oraz mistrz Szwajcarii FC Zuerich.

Wyrównana stawka jest również w grupie F, gdzie Feyenoord Rotterdam, którego zawodnikiem jest Sebastian Szymański, spotka się Lazio Rzym, duńskim FC Midtjylland i austriackim Sturmem Graz.

W grupie C dojdzie do pojedynku polskich piłkarzy - Roma, której barwy reprezentuje Nikola Zalewski, mierzyć się będzie z Łudogorcem Razgrad, w którym od niedawna gra Jakub Piotrowski.

Zmagania grupowe potrwają od 8 września do 3 listopada. Po dwa czołowe zespoły z każdej grupy awansują do 1/8 finału, a ekipy z trzecich lokat zagrają baraż o 1/8 finału Ligi Konferencji z drugimi drużynami w ośmiu grupach tych rozgrywek.

Finał zaplanowano na 31 maja 2023 na Puskas Arena w Budapeszcie.

Grupa A: Arsenal Londyn, PSV Eindhoven, Bodoe/Glimt, FC Zuerich

Grupa B: Dynamo Kijów, Rennes, Fenerbahce Stambuł, AEK Larnaka

Grupa C: AS Roma, Łudogorec Razgrad, Betis Sewilla, HJK Helsinki

Grupa D: SC Braga, Malmoe FF, Union Berlin, RU Saint-Gilloise

Grupa E: Manchester United, Real Sociedad San Sebastian, Sheriff Tyraspol, Omonia Nikozja

Grupa F: Lazio Rzym, Feyenoord Rotterdam, FC Midtjylland, Sturm Graz

Grupa G: Olympiakos Pireus, Karabach Agdam, SC Freiburg, FC Nantes

Grupa H: Crvena Zvezda Belgrad, AS Monaco, Ferencvaros Budapeszt, Trabzonspor