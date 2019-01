Juventus w sezonie 2017/18 zdobył podwójną koronę. W finale Pucharu Włoch pokonał "Rossonerich" 4:0, a w środę ponownie okazał się lepszy. Ronaldo wykorzystał błąd mediolańskiej defensywy i po zagraniu Miralema Pjanica z sześciu metrów głową skierował piłkę do siatki.

Milan był zespołem wyraźnie słabszym, a w dodatku od 73. minuty musiał sobie radzić bez jednego zawodnika. Czerwoną kartką za faul na Emre Canie ukarany został Franck Kessie.

To ósmy triumf turyńczyków w rywalizacji o Superpuchar Włoch. Żadna drużyna nie zdobywała go częściej. Wcześniej wywalczyli go w 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013 i 2015 roku.