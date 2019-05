Bayern Monachium przygotowuje się do poważnych zmian. Z klubu odejdzie kilku doświadczonych piłkarzy m.in.: Franck Ribery i Arjen Robben. Mistrz Niemiec pozyskał już Lucasa Hernandeza z Atletico Madryt i Benjamina Pavarda VfB Stuttgart.

"Okno transferowe jeszcze nie jest otwarte, a my już pozyskaliśmy dwóch zawodników. Wiem, że będzie ich więcej. Na pewno Bayern nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kwestii transferów" - powiedział kapitan reprezentacji Polski.

W ostatnią sobotę Bayern sięgnął po siódme z rzędu, a 29. w historii mistrzostwo Niemiec. Lewandowski natomiast z 22 bramkami po raz czwarty został królem strzelców Bundesligi.

"Jeśli ktokolwiek przyjdzie musi nam pomóc natychmiast. Nie ma czasu, aby ktoś rozwijał się u nas przez dwa lata. Od pierwszej kolejki musi podnieść jakość całego zespołu" - podkreślił 30-letni napastnik.

Bayern zawiódł w Lidze Mistrzów, bo odpadł już w 1/8 finału. W przyszłym sezonie niemieckiemu zespołowi w tych rozgrywkach miałby pomóc Sane.

"Widziałem go już wiele razy - to dobry piłkarz. On może nas natychmiast wznieść na wyższy poziom" - ocenił reprezentanta Niemiec.

W sobotę Bayern może sięgnąć po Puchar Niemiec, bo w finale zmierzy się z RB Lipsk.