"Bayern i Dortmund osiągnęły podstawowe porozumienie w sprawie przenosin środkowego obrońcy. Zgodzono się, aby nie ujawniać szczegółów dotyczących transferu" - poinformował monachijski klub w oświadczeniu.

Również Borussia potwierdziła, że osiągnęła zasadnicze porozumienie w sprawie transferu, którego finalizacja zależy już tylko od testów medycznych.

Wcześniej o powrocie do Dortmundu doświadczonego defensora poinformowano na stronie internetowej magazynu "Kicker". Kwotę transferu 30-letniego piłkarza oszacowano na 38 milionów euro.

W BVB Hummels spędził większość swojej kariery, choć jest wychowankiem Bayernu. Pierwszy seniorski kontrakt podpisał tam w 2006 roku, a niecałe dwa lata później trafił na wypożyczenie do Dortmundu. Klub z Zagłębia Ruhry w 2009 wykupił go za kwotę szacowaną na cztery miliony euro.

Łącznie doświadczony obrońca, mistrz świata z 2014 roku, spędził w Borussii osiem lat. W tym czasie, wraz z Jakubem Błaszczykowskim, Robertem Lewandowskim i Łukaszem Piszczkiem, dwukrotnie triumfował w Bundeslidze i raz zdobył Puchar Niemiec, a ponadto dotarł do finału Ligi Mistrzów. Do Bayernu wrócił w 2016 za ok. 35 mln euro.

Tym razem ma się związać z BVB trzyletnim kontraktem. Jego zadaniem ma być usystematyzowanie defensywnej gry trenera Luciene'a Favre'a, który do dyspozycji w tej formacji ma głównie piłkarzy w wieku do 25 lat, a 34-letni Piszczek należy do wyjątków.

W zakończonym w maju sezonie Borussia Dortmund zajęła drugie miejsce. Mistrzem po raz siódmy z rzędu został Bayern, a jego najskuteczniejszy zawodnik Lewandowski został też królem strzelców ekstraklasy.