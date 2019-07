Drugie miejsce w ekstraklasie pozwoliło drużynie Krychowiaka i Macieja Rybusa awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Ponadto Lokomotiw zdobył w maju Puchar Rosji.

"To był całkiem udany sezon, wspaniałe było to, co przeżyłem z +Loko+. Zżyłem się z ludźmi, czuję się dobrze w Moskwie. Przed nami kolejny, ciekawy sezon i występ w Champions League" - powiedział 29-letni Polak, cytowany na oficjalnej stronie internetowej moskiewskiego klubu.

Krychowiak grał w przeszłości m.in. w Girondins Bordeaux, Stade Reims i Sevilli, skąd po mistrzostwach Europy w 2016 roku za ok. 30 mln euro trafił do PSG. W paryskim zespole nie zdołał jednak wywalczyć miejsca w podstawowym składzie i krótko po rozpoczęciu sezonu 2017/18 został na rok wypożyczony do angielskiego West Bromwich Albion, z którym spadł z ekstraklasy. Później trafił do Lokomotiwu.

W drużynie narodowej wystąpił dotychczas 63-krotnie i zdobył trzy gole, w tym w meczu z Senegalem (1:2) na mistrzostwach świata w Rosji.