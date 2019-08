Jak informuje "AS", Atletico osiągnęło porozumienie z Valencią, zgodnie z którym piłkarz ma przejść do madryckiego klubu za 55 milionów euro plus 5 milionów tzw. zmiennych.

Niektóre źródła podają kwotę 60 milionów, już bez szczegółów.

"Marca" napisała, że 28-letni napastnik pożegnał się już z kolegami z drużyny i nie wziął udziału we wtorkowym treningu. W godzinach popołudniowych ma przejść testy medyczne w Atletico.

Urodzony w Brazylii Rodrigo Moreno - zwany po prostu Rodrigo - trafił do Valencii w 2014 roku z Benfiki Lizbona (początkowo był wypożyczony). W poprzednim sezonie wywalczył z "Nietoperzami" Puchar Hiszpanii.

W reprezentacji kraju rozegrał dotychczas 18 meczów i strzelił pięć bramek. Wystąpił w mistrzostwach świata 2018 w Rosji.