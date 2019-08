Balotelli podpisał kontrakt na "wiele lat" z zespołem z miasta, w którym się wychował. Włoch wraca do Serie A po trzyletniej przerwie, w czasie której występował w Marsylii i Nice. U szczytu kariery bronił barw Interu Mediolan (2007-2010) i Manchesteru City (2010-2013), był także graczem AC Milan i Liverpoolu.

W reprezentacji Italii rozegrał 36 spotkań, w których zdobył 14 bramek. Jest wicemistrzem Europy z 2012 roku. Nie załapał się jednak do kadry ani razu od około roku.

Największą przeszkodą w jego karierze były jego pozaboiskowe wybryki. Jest piratem drogowym - w latach 2012-13 był karany za przekroczenie prędkości 18 razy, a w 2016 stracił tymczasowo prawo jazdy. Głośno było też o jego zabawie fajerwerkami we własnej łazience, co doprowadziło do pożaru, czy o celowaniu rzutkami w młodszych piłkarzy Manchesteru City.