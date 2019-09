37-letni "Ibra" w 32. minucie nie wykorzystał rzutu karnego, ale skutecznie dobijał, dzięki czemu gospodarze doprowadzili do remisu 1:1. Był to jego 24. gol ligowy, co było wyrównaniem rekordu pochodzącego z Gwatemali Carlosa Ruiza z 2002 roku. Szwed dołożył później jeszcze gole na 3:1 w 51. i na 7:1 w 85. minucie.

Była to pierwsza wygrana Galaxy po serii czterech spotkań bez zwycięstwa (porażka i trzy remisy).

LA Galaxy zajmuje piąte miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej. Ma 45 punktów, o 19 mniej od prowadzącego lokalnego rywala Los Angeles FC.