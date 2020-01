To druga ligowa bramka Zielińskiego w tym sezonie i chyba najważniejsza w jego karierze w Serie A. Bramka w meczu przeciwko Juventusowi dla każdego gracza Napoli jest bezcenna. Reprezentant Polski przebywał na murawie do 81. minuty, kiedy zastąpił go Elif Elmas. Poza kadrą meczową gospodarzy pozostał Hubert Idasiak.

To dopiero druga porażka broniącego tytułu Juventusu. Z kolei Napoli nie ma zbyt dobrej passy w tym sezonie. Zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli i ma 27 punktów. Lider "Juve" zgromadził 51 i ma trzy przewagi nad drugim Interem Mediolan.

Dla Napoli gola strzelił także Lorenzo Insigne, a w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry kontaktową bramkę dla gości uzyskał Portugalczyk Cristiano Ronaldo.