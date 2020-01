Występujący do tej pory w AC Milan Krzysztof Piątek w południe rozpoczął testy medyczne w Berlinie i jest coraz bliżej transferu do Herthy - poinformował dziennik "Bild". Piłkarz reprezentacji Polski ma kosztować 22 miliony euro plus bonusy i podpisać kontrakt do 2025 roku.

"Bild" zamieścił zdjęcie Piątka w towarzystwie klubowego lekarza Herthy Klausa Neye. Reklama O negocjacjach między włoskim klubem a Herthą w środę poinformowały niemieckie media. W środę przez kilka godzin warunki transferu negocjował w Mediolanie generalny menedżer berlińskiego klubu Michael Preetz. Klinsmann czeka na Piątka? Transfer do Bundesligi coraz bliżej Zobacz również 24-letni Piątek grał w klubie ze stolicy Lombardii od stycznia 2019 roku, gdzie trafił po zaledwie półrocznym pobycie w Genoi i podpisał kontrakt do 30 czerwca 2023 roku. Po świetnym poprzednim sezonie, w którym uzyskał w Serie A 22 gole, w tym wiodło mu się znacznie gorzej. W barwach "Rossonerich" wystąpił w 18 spotkaniach ligowych, zdobywając cztery gole. Od kilku tygodni, gdy Milan pozyskał Szweda Zlatana Ibrahimovica, Polak był głównie rezerwowym. Hertha także spisuje się w tym sezonie poniżej oczekiwań. Zimą jej trenerem został słynny przed laty piłkarz Juergen Klinsmann. Obecnie stołeczny zespół z dorobkiem 22 pkt zajmuje 13. pozycję w tabeli Bundesligi. Największą bolączką berlińczyków jest skuteczność i ofensywa; ze statystyk wynika, że zawodnicy Herthy oddają najmniej strzałów w lidze. W poniedziałek berlińczycy pozyskali 22-letniego francuskiego pomocnika Lucasa Tousarta z Olympique Lyon, ale do końca sezonu pozostanie on w dotychczasowym klubie.