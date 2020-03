Jestem tu, aby trochę pomóc... Oczywiście możesz również przekazać darowiznę, pieniądze lub być wolontariuszem - napisał Mourinho na Twitterze.

Media zamieściły zdjęcie szkoleniowca w dresie, rękawiczkach i maseczce. Paczki z jedzeniem i lekarstwami przygotowywane są w ośrodku treningowym Tottenhamu w Enfield w stolicy Anglii.

W poniedziałek brytyjskie służby medyczne poinformowały, że liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła tam do 335. Najwięcej ludzi zmarło w Anglii – 303, w tym co najmniej 100 w Londynie. Liczba wykrytych zakażeń zwiększyła się do ponad 5,8 tys. Od północy z poniedziałku na wtorek wprowadzone zostały ograniczenia w wychodzeniu z domów. Starszym ludziom zalecono pozostawanie w miejscach zamieszkania w najbliższych tygodniach.

Rozgrywki angielskiej ekstraklasy piłkarskiej są zawieszone. W tabeli zdecydowanie prowadzi Liverpool, a Tottenham zajmuje ósme miejsce ze stratą siedmiu punktów do czwartej Chelsea Londyn. Większość klubów rozegrała po 29 z 38 meczów.