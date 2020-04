Obiekt AEK Ateny jest obecnie w budowie i od przyszłego sezonu piłkarze mają na nim grać. Jeden z zagorzałych fanów nie mógł się jednak doczekać, by zobaczyć nowy obiekt i na własną rękę postanowił go odwiedzić. W Grecji jest jednak zakaz wychodzenia z domów bez ważnej przyczyny. To restrykcje związane z szerzącą się pandemią koronawirusa.

O mandacie dowiedział się właściciel klubu Dimitris Melissanidis i zaproponował pomoc w jego spłacie, a w prezencie dodał jeszcze... karnet na przyszły sezon rozgrywek ligi greckiej.

Dodatkowo na stronie klubu pojawiła się informacja: Proszę zostańcie w domu, wtedy unikniemy niepotrzebnego ryzyka i pozostaniemy zdrowi. A nowy stadion na nas poczeka.