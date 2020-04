Strzelił dla Bayernu 230 goli w 275 meczach i walnie przyczynił się do zdobycia pięciu mistrzowskich tytułów w pięciu poprzednich sezonach. Jest na drodze do stania się jednym z najlepszych napastników wszech czasów - napisano o Lewandowskim w uzasadnieniu.

Kontrakt z Bawarczykami Polak podpisał 4 stycznia 2014 roku, będąc jeszcze piłkarzem Borussii Dortmund. Już wcześniej zapowiadał, że nie zamierza zostawać w BVB dłużej i jak tylko wygaśnie umowa, to zmieni klub.

Na drugim miejscu zestawienia najlepszych wolnych transferów w historii portal ESPN umieścił przejście Andrei Pirlo do Juventusu Turyn w 2011 roku. Wybitny włoski rozgrywający przez 10 wcześniejszych lat bronił barw AC Milan. Po wypełnieniu kontraktu mediolański klub zaproponował mu roczną umowę, a on oczekiwał trzyletniej. Taka oferta nadeszła z Turynu, gdzie ostatecznie spędził cztery sezony i cieszył się z czterech tytułów mistrzowskich.

Wolne transfery są zasługą Jeana-Marca Bosmana. Belgijskiemu piłkarzowi w 1990 roku skończył się kontrakt z RFC Liege. Klub wówczas obniżył mu pensję i przesunął do rezerw. Bosman chciał przenieść się do Dunkierki, ale RFC Liege zażądało za niego odstępnego. Bosman uznał to za złamanie unijnej zasady wolnego przepływu osób i złożył skargę. Ostatecznie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznał mu rację 15 grudnia 1995 roku.

10 najlepszych wolnych transferów wszech czasów wg ESPN:

1. Robert Lewandowski do Bayernu Monachium (2014)

2. Andrea Pirlo do Juventusu Turyn (2011)

3. Sol Campbell do Arsenalu Londyn (2001)

4. Luis Enrique do Barcelony (1996)

5. Roberto Baggio do Bologny (1997) i Brescii (2000)

6. Steve McManaman do Realu Madryt (1998)

7. Ruud Gullit do Chelsea Londyn (1995)

8. Henrik Larsson do Barcelony (2004)

9. James Milner do Liverpoolu (2015)

10. Esteban Cambiasso do Interu Mediolan (2004) i Leicester City (2014)