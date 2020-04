Jestem bardzo szczęśliwy, że doszliśmy do porozumienia. Bayern Monachium jest jednym z najlepszych klubów na świecie i spełniło się moje wielkie marzenie, by tutaj grać. Chcę zdobyć z tym zespołem jak najwięcej tytułów - skomentował zawodnik.

Reklama

Z kolei szef klubu Karl-Heinz Rummenigge pochwalił piłkarza za postęp, jaki zrobił w ostatnim czasie. Swoją formą i zaangażowaniem udowodnił, że zasłużył na nowy kontrakt - powiedział.

Davies przeniósł się do Monachium jako 17-latek. Został wykupiony przez Bayern z Vancouver Whitecaps za sumę 10 mln euro.

Alphonso pasuje do nas w każdym aspekcie. Imponuje szybkością, cieszy się grą i ma profesjonalne podejście do futbolu - ocenił dyrektor sportowy klubu Hasan Salihamidzic, który ściągnął Kanadyjczyka do Niemiec.

Davies wystąpił dotychczas w 27 meczach i strzelił dwie bramki.

Napastnikiem Bayernu Monachium jest kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski.