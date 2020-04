Aktualnie trenujemy w dwóch grupach po dziesięciu piłkarzy. Teraz to jest jeden tydzień, w którym trenujemy. Wcześniej były duże ograniczenia, ale teraz już możemy trenować w dwóch grupach dziesięcioosobowych plus sztab szkoleniowy. I co jest ważne, możemy trenować „w kontakcie”. To jest dopuszczone od tego poniedziałku, wcześniej tego nie było - mówi członek zarządu Slavii Praga Jirí Bilek.

