Dziennik ”Expressen” odkrył, że trening w piątek był ustawiony przez piłkarza i komercyjny kanał telewizyjny posiadający prawa do rozgrywek dwóch najwyższych lig. "Ibrahimovic przyjął do kieszeni przyjemne 200 tysięcy koron” - napisano.

Tzw. wewnętrzny treningowy mecz towarzyski pomiędzy Hammarby IF i związanym z nim klubem Frey na stadonie Tele2 Arena był transmitowany na żywo, z przerwami na bloki reklamowe. Stacja odnotowała ogromną oglądalność, zwłaszcza że po treningu piłkarz, który strzelił jedną bramkę i od listopada posiada 25 procent akcji klubu, udzielił jeszcze wywiadu.

Nic o tym nie wiemy, ale mogę potwierdzić, że my za transmisję z treningu nie otrzymaliśmy żadnych pieniędzy - powiedział gazecie prezes Hammarby IF Henrik Kindlund.

200 tysięcy koron czyli ok. 20 tysięcy euro, które otrzymał Ibrahimovic za dwie godziny to roczna pensja netto, po odliczeniu 30 procentowego podatku w wielu zawodach w Szwecji.

Tyle m.in. zarabia w nowej pracy tyczkarka Angelica Bengtsson za kierowanie ruchem samochodów przy robotach drogowych.

Jak swierdził ”Expressen” to co robi Ibrahimovic w Sztokhomie jest dla każdego szwedzkiego kibica w czasach wstrzymania rozgrywek piłkarskich wyjątkowo ciekawe, lecz okazuje się, że on nic nie robi za darmo.