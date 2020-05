Główny komendant policji Vidir Reynisson zapytany o taką możliwość w programie sportowym islandzkiej telewizji odpowiedział, że jest to bardzo dobry pomysł i Islandia dałaby sobie świetnie radę, ponieważ w tego typu przedsięwzięciach kraj posiada spore doświadczenie. Nie chodzi tu o futbol lecz o wielkie zagraniczne produkcje filmowe, jak m.in. James Bond, do których część zdjęć jest od lat kręcona na Islandii - podkreślił.

Dodał, że kraj pomimo zaledwie 350 tysięcy mieszkańców jest świetnie zorganizowany transportowo i logistycznie. Podczas pobytu ekip filmowych potrafimy wyizolować duże tereny i zorganizować dla nich wygodne zakwaterowanie, tak że w przypadku rozgrywek piłkarskich i przyjazdu dużej grupy zawodników i działaczy jesteśmy gotowi do zapewnienia im pobytu w taki sposób, że nawet nie wiedzieliby w jakim są kraju - powiedział.

Po przylocie drużyny byłyby od razy z lotniska odwożone w przeznaczone dla nich miejsca. Obiekty piłkarskie oraz hotele byłyby bez żadnego kontaktu z miejscową ludnością. Po zakończeniu swoich rozgrywek wszyscy goście wyjechaliby nie spotykając się z żadnym Islandczykiem - odpowiedział Reynisson na pytanie zadane przez znaną dziennikarkę sportową Juliane Thore Halfdanardottir.

Wyszła ona z takim pomysłem w weekendowym programie sportowym, po propozycjach angielskich mediów w sprawie dokończenia ligi poza Wielką Brytanią, m.in. w Australii.

Premier League ma 92 spotkania do rozegrania, a Islandia jest przecież położona w Europie, tak że nie trzeba daleko wyjeżdżać, co łączy się też z kosztami. Lot z Londynu do Reykjaviku trwa niecałe trzy godziny, a poza tym jesteśmy wyspą, więc naturalnie izolowani - skomentował dziennik „Visir”.

Jesteśmy gotowi na podjęcie takiego wyzwania w każdej chwili i sam jestem ciekaw jak Premier League przyjmie naszą propozycję - powiedział zaproszony do programu przez Halfdanardottir w tej konkretnej sprawie Reynisson.

Od rozpoczęcia epidemii koronawirusa na Islandii potwierdzono 1799 przypadków zarażeń, z czego już 1717 osób wyzdrowiało, a 10 zmarło.