W każdym przypadku należy się dowiedzieć, czy zawodnik mentalnie jest gotowy do rywalizacji. Uważam, że nie należy nikogo zmuszać do powrotu do gry - podkreślił Solskjaer na antenie telewizji Sky Sports.

Rozgrywki w lidze angielskiej pozostają zawieszone od 13 marca. Toczą się rozmowy nad ich wznowieniem, ale żadnej konkretnej daty nie ma.

W tej kwestii ufamy ekspertom, którzy poinformują, kiedy i na jakich zasadach rozgrywanie meczów będzie bezpieczne - dodał norweski szkoleniowiec.

Niespodziewana przerwa może wyjść "ManU" na dobre, bo czas na wyleczenie kontuzji miały dwie gwiazdy - Paul Pogba i Marcus Rashford.

Ta dwójka może być gotowa do gry nawet w większym stopniu niż reszta piłkarzy. Byli tak skoncentrowani na powrocie do formy, że teraz, kiedy wreszcie pojawia się szansa na grę, będą jeszcze bardziej zmotywowani - uważa Solskjaer.

W tabeli Premier League zdecydowanym liderem jest Liverpool. Po 29 kolejkach aż o 25 punktów wyprzedza drugi Manchester City.

Manchester United zajmuje piąte miejsce, a jego celem jest walka o najlepszą czwórkę, która uzyskuje prawo występu w Lidze Mistrzów. Od czwartej Chelsea Londyn "Czerwone Diabły" mają o trzy punkty mniej.