Bramka padła dopiero w 84. minucie, a zdobył ją wprowadzony w drugiej połowie Lee Dong-gook. 41-letni napastnik trafił głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.

Reklama

Emocji wcześniej jednak nie brakowało. Raz sędzia korzystał z systemu VAR i ostatecznie nie podyktował rzutu karnego, a w 75. minucie za atak wyprostowaną nogą czerwoną kartką ukarany został pomocnik gości Terry Antonis.

Ponieważ uściski dłoni są zabronione, piłkarze po ostatnim gwizdku żegnali się zetknięciem pięści. W bliskim kontakcie zawodnikom nie wolno także rozmawiać ze sobą, pluć i wydmuchiwać nosa. Natomiast trenerzy oraz personel klubowy wyposażeni byli w maski.

Spotkanie odbyło się bez publiczności, ale na żywo oglądał je selekcjoner reprezentacji Korei Południowej Portugalczyk Paulo Bento.

Pierwotnie pierwsza kolejka miała się odbyć 27 lutego.

Zgodnie z wprowadzonymi zasadami, jeśli w którejś drużynie zawodnik lub trener zostanie zakażony koronawirusem, klub zostanie wyłączony z rozgrywek na dwa tygodnie. Taka kwarantanna może także objąć ostatnich rywali takiego zespołu.

Sezon 2020 został skrócony z 38 do 27 kolejek. Jeśli nie uda się rozegrać co najmniej 22 serii spotkań, to mistrz kraju nie zostanie wyłoniony.