"Do klubu przyjeżdżamy w swoich ciuchach, po treningu od razu do domu, nawet z toalety nie można skorzystać". Bartosz Białkowski opowiada jak wygląda próba powrotu do normalności w Millwall F.C.

Championship ma wznowić rozgrywki 20 czerwca, ale różnie może być. O nowych zasadach trenowania w Anglii, obostrzeniach i Aniołach Stróżach, którzy pilnują dyscypliny na treningach – opowiada polski bramkarz. Reklama