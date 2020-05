Z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki są wstrzymane od 9 marca.

"Restart Serie A nastąpi 20 czerwca. Istnieje możliwość, że 13 i 17 czerwca zostaną rozegrane półfinały oraz finał Pucharu Włoch" - powiedział Spadafora.

Spotkania będą rozgrywane przy pustych trybunach, a zespoły będzie obowiązywał specjalny protokół medyczny.

Minister zdradził także, że w trakcie wideokonferencji władze ligi oraz federacji (FIGC) zapewniły go, że istnieje plan B oraz plan C, na wypadek gdyby krzywa zachorowań ponownie wzrosła.

Plan B to zmiana formatu na play-off zamiast typowo ligowego, a plan C to zakończenie sezonu zgodnie z tabelą na moment podjęcia takiej decyzji.

"Wznowienie rozgrywek to przekaz nadziei dla całego kraju. Jestem szczęśliwi i usatysfakcjonowany" - powiedział szef włoskiej federacji piłkarskiej Gabriele Gravina.

Do zakończenia rywalizacji o mistrzostwo Włoch pozostało 12 kolejek oraz cztery zaległe spotkania. W tabeli prowadzi broniący tytułu Juventus Turyn Wojciecha Szczęsnego, który o punkt wyprzedza Lazio Rzym.

Już wcześniej poinformowano, że sezon 2019/20 musi się zakończyć do 20 sierpnia. Następny ma bowiem ruszyć 1 września.