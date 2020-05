Pistolero powrócił! Ale czy się na dobre odblokował? - napisał portal tag24.de.

Wszyscy spodziewali się, że Piątek zacznie pod wodzą trenera Bruno Labbadii wychodzić w wyjściowym składzie, ale szkoleniowiec widzi go w innej roli - jokera egzekutora - i na razie to się sprawdza - można przeczytać w gazecie "Berliner Zeitung".

To też wydaje się na razie nie przeszkadzać polskiemu napastnikowi. "Cieszę się, że jestem w stanie pomóc drużynie. Każda rola jest ważna" - podkreśla na każdym kroku, ale i dodaje: "Oczywiście, że chciałbym więcej grać. To jest normalne, ale jestem w formie i udowodnię to".

Poprzednio Piątek wpisał się na listę strzelców w środowym spotkaniu z RB Lipsk, zremisowanym na wyjeździe 2:2. Wcześniej trafił w meczu z Fortuną Duesseldorf. Oba te gole uzyskał z rzutu karnego. Ma także jedną bramkę w Pucharze Niemiec. Piłkarzem Herthy jest od końca stycznia.

Tag24.de informuje, że Labbadia długo rozmawiał z Piątkiem i omawiał jego rolę w drużynie. Trenerowi też zależy na tym, by Polak w Berlinie czuł się dobrze.

Pokazał świetną reakcję na moje słowa. On wie, jakie mam oczekiwania i co chcę, by się zmieniło. On jest niestety jednym z tych piłkarzy, którzy potrzebują więcej czasu, by ostatecznie się przełamać. Widzę jednak światełko w tunelu, bo Krzysztof potrafi doskonale przenieść na murawę to, o czym mówię. On jest napastnikiem, którego zawsze biorę pod uwagę, układając wyjściową jedenastkę - zapewnił szkoleniowiec.

Hertha po przerwie spowodowanej koronawirusem i pod wodzą Labbadii jeszcze nie przegrała meczu. W czterech spotkaniach piłkarze ze stolicy zdobyli dziesięć punktów i zaczynają marzyć o miejscu w tabeli, które da im przepustkę do gry w europejskich pucharach.

Bundesliga jest pierwszą ze znaczących lig, która wznowiła rozgrywki po przerwie spowodowanej koronawirusem. Pandemia zatrzymała niemal wszystkie sportowe wydarzenia na świecie.