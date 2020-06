Boruc trafił do AFC Bournemouth sześć lat temu we wrześniu na zasadzie wypożyczenia z Southampton i przyczynił się do wywalczenia przez "Wiśnie" historycznego awansu do Premier League. W maju 2015 roku "Święci" nie zdecydowali się przedłużyć z nim kontraktu i doświadczony golkiper związał się na stałe z ówczesnym beniaminkiem.

W obecnym sezonie 40-letni Polak nie zagrał jeszcze ani jednego meczu w barwach AFC Bournemouth. Na tej samej zasadzie do końca sezonu zostanie w klubie m.in. kapitan zespołu Simon Francis. Nie przedłużono zaś wygasających 30 czerwca umów m.in. z byłym reprezentantem Anglii Jermainem Defoe, Szkotem Ryanem Fraserem i Jordonen Ibe.

Zespół Bournemouth po 31 kolejkach znajduje się w strefie spadkowej - z 27 punktami zajmuje 18. miejsce.