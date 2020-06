W swoim oświadczeniu zapowiedziała ona, że uruchomi akademie graczy i poprowadzi drużyny na różnych arenach esportowych, w tym Rocket League, EA Sports, FIFA i Fortnite.

Jesteśmy zaangażowani w pielęgnowanie i zachęcanie młodych talentów poprzez nasze systemy akademickie i nie mogę się doczekać, aby pomóc naszemu zespołowi Guild Esports się rozwijać - powiedział 45-letni Beckham.

Nie podano szczegółów finansowych.

Słynny Anglik jest również współwłaścicielem drużyny w "realnym" futbolu, czyli amerykańskiego Interu Miami.

"Financial Times" doniósł, że Beckham przejął udziały w Guild Esports poprzez DB Ventures, jego osobisty organ inwestycyjny - będzie drugim co do wielkości akcjonariuszem.

"David będzie odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu programu szkoleniowego, realizowanego w naszych akademiach i cieszymy się z jego cennego mentoringu, a także inspiracji, jaką daje młodemu pokoleniu sportowców" - powiedział prezes wykonawczy Guild Carleton Curtis.