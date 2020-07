Jarosław Niezgoda zdobył bramkę dla Portland Timbers w zremisowanym 2:2 meczu z Los Angeles FC w turnieju "MLS Is Back" w Orlando. To pierwsze trafienie Polaka, od kiedy przeniósł się do USA z Legii Warszawa w styczniu.

Niezgoda trafił do siatki w siódmej minucie, wykorzystując sytuację sam na sam z bramkarzem rywali. Był to pierwszy gol tego meczu. Reklama Remis w ostatnim spotkaniu grupy F dał drużynie z Portland pierwsze miejsce i awans do fazy pucharowej "MLS Is Back". Wyniki z fazy grupowej wliczają się do "regularnego" sezonu północnoamerykańskiej ligi, przerwanej w marcu z powodu pandemii koronawirusa. LA FC także zakwalifikowało się do kolejnej fazy. W 1/8 finału zagra z Seattle Sounders. Rywalem drużyny Niezgody będzie FC Cincinnati, którego bramkarzem jest Przemysław Tytoń.