W czwartek Cardiff prowadziło 1:0 po golu Curtisa Nelsona w ósmej minucie, ale już kilkadziesiąt sekund później wyrównał pochodzący z DR Konga Neeskens Kebano.

Niedługo po przerwie na 2:1 dla klubu z Walii trafił Lee Tomlin, ale na więcej gości nie było już stać. Londyńczykom wystarczyła zatem przewaga uzyskana w poniedziałek na wyjeździe.

Spotkanie decydujące o awansie do elity odbędzie się we wtorek na Wembley. Fulham ma szansę wrócić do Premier League po zaledwie rocznej przerwie - w sezonie 2018/19 "The Cottagers" zajęli przedostatnie miejsce. Z kolei drużyna Brentford w najwyższej dywizji ostatnio grała w 1947 roku.

Wcześniej bezpośrednio do Premier League awansowały dwa zespoły mające w swoich kadrach Polaków: Leeds United (Mateusz Bogusz, Mateusz Klich i Kamil Miazek) oraz West Bromwich Albion (Kamil Grosicki).

Z elitą pożegnały się w tym sezonie natomiast Norwich City, Watford oraz AFC Bournemouth.