W styczniu Wilczek do Turcji przeniósł się z Broendby Kopenhaga. Furory jednak tam nie zrobił. Strzelił zaledwie jednego gola. Teraz polski napastnik wraca do Danii. Jednak nie do swojego byłego klubu, a do drużyny jego największego rywala.

Wilczek związał się trzyletnim kontraktem z FC Kopenhaga. To może nie spodobać się kibicom Broendby, którzy mogą tego nie wybaczyć swojemu byłemu idolowi.