Biało-czerwone we wrześniu mają zaplanowane dwa spotkania z Czeszkami, w których liderka kadry nie zagra. Mogą się one okazać ważne w kontekście walki o awans do mistrzostw Europy. Pierwszy mecz zaplanowany jest na 18 września na wyjeździe.

Pajor nie będzie mogła także pomóc klubowym koleżankom, w tym Katarzynie Kiedrzynek, na początku sezonu Bundesligi.