W najbliższych miesiącach ma powstać dokładny plan działania, a zespół ma startować w oficjalnych rozgrywkach od następnego sezonu. Klub zaznaczył, że nie zamierza odkupować od nikogo licencji i chce tworzyć markę od podstaw, co oznacza, że drużyna kobieca rozgrywki rozpocznie od najniższego szczebla.

"Celem jest, by w ciągu 10 lat awansować do Bundesligi. Chcemy, by kobiecy futbol w Dortmundzie był tak samo popularny jak męski" - można przeczytać w oświadczeniu.

Szefową kobiecego departamentu została Svenja Schlenker, która z Borussią Dortmund związana jest od 2007 roku. Ostatnio była kierownikiem ds. live- i social- marketingu.