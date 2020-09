Pieniądze miały iść na konto firmowe, a były wykorzystywane do celów prywatnych - czytamy na onet.pl. Zdaniem "dziennikarzy ”Der Spiegel" istnieją dokumenty wskazujące na to, że z niemieckich kont Roberta Lewandowskiego wychodziły przelewy na jego polskie konta, a nie o wszystkich wiedział tamtejszy fiskus. To nie wszystko. Jest jeszcze sprawa pożyczki, którą żona kapitana reprezentacji Polski otrzymała od firmy RL Management, a pieniądze miały wylądować na tajemniczym koncie. Firma RL Management przelewała podobno też środki finansowe na prywatne konta napastnika Bayernu Monachium.

Reklama

Co na to Lewandowski? Jego przedstawiciele twierdzą, że Cezary Kucharski próbuje wymusić na swoim byłym kliencie zapłatę nienależnych pieniędzy. "Der Spiegel" informuje, że były menadżer najlepszego polskiego zawodnika domaga się od firmy Lewandowskiego odszkodowania w wysokości aż 39 milionów złotych, czyli 9 milionów euro. Doradcy snajpera mistrzów Niemiec odrzucają zarzuty. Na dodatek napastnik reprezentacji Polski zarzuca kucharskiemu szantaż, pomówienie i nękanie.

Wszelkie rozliczenia podatkowe zarówno osobiste jak i spółek Roberta Lewandowskiego prowadzone są zawsze zgodnie z prawem - czytamy w oświadczeniu przygotowanym przez przedstawicieli Roberta Lewandowskiego. Cezary Kucharski na razie nie chce komentować tej sprawy.