"Ilkay jest teraz - zgodnie z protokołem obowiązującym w Premier League i przygotowanym przez brytyjski rząd - poddany 10-dniowej obserwacji połączonej z izolacją" - podano w komunikacie.

Reklama

Gundogan w związku z tym prawdopodobnie opuści trzy mecze Manchesteru City - dwa spotkania ligowe i jedno w Pucharze Ligi.

Wcześniej we wrześniu pozytywny wynik testu na obecność Covid-19 mieli jego dwa klubowi koledzy - Riyad Mahrez i Aymeric Laporte. Zarówno Algierczyk, jak i Francuz wrócili do treningów w ubiegłym tygodniu, ale trener "The Citizens" Josep Guardiola zaznaczył, że tylko pierwszy z nich będzie mógł wystąpić w poniedziałkowym spotkaniu z Wolverhampton Wanderers. Meczem tym jego podopieczni zainaugurują rywalizację w nowym sezonie angielskiej ekstraklasy.