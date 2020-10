"Van Dijk skupi się teraz od razu na rehabilitacji, którą będzie przechodził ze wsparciem sztabu medycznego +The Reds+" - zaznaczono w klubowym komunikacie.

Nie podano przybliżonego czasu, kiedy 29-letni zawodnik miałby wrócić do gry. Media sugerują, że taki uraz zwykle wiąże się z wielomiesięczną przerwą, co oznacza, że Holender potencjalnie może już nie wystąpić w tym sezonie.

Van Dijk trafił do Liverpoolu w styczniu 2018 roku z Southamptonu za 75 mln funtów, co uczyniło go wówczas najdroższym obrońcą w historii. Dotychczas był kluczową postacią w ekipie prowadzonej przez Juergena Kloppa w walce o trofea. W 2019 roku wygrała ona Ligę Mistrzów, a rok później zdobyła mistrzostwo Anglii.

Kontuzja wykluczyła tego piłkarza m.in. z meczu reprezentacji Holandii z Polską w Lidze Narodów, który ma się odbyć 18 listopada w Chorzowie.