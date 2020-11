Valverde w niedzielnym meczu z Valencią, przegranym przez Real 1:4, grał do 76. minuty. Potem został zmieniony przez Niemca Toniego Kroosa.

Reklama

Uraz 22-letniego piłkarza, ważnej postaci w drużynie trenera Zinedine'a Zidane'a, to duży kłopot dla "Królewskich".

Klub z Madrytu nie podał jak długo będzie musiał on pauzować, ale hiszpańskie media sugerują, że potrwa to od miesiąca do dwóch.

Valverde zabraknie nie tylko w najbliższych meczach ligowych, ale i w listopadowych spotkaniach Urugwaju w eliminacjach mistrzostw świata 2022 z Kolumbią i Brazylią.