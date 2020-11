Zdobycie indywidualnego wyróżnienia jest miłym dodatkiem. Piłka nożna to sport drużynowy, ale te dodatkowe nagrody też dużo dla mnie znaczą. Pokazują, że codzienna, ciężka praca przynosi efekty. Dopóki grasz w piłkę, musisz odczuwać "głód". Dopiero po zakończeniu kariery można pomyśleć o tym, czego się dokonało. Dotarcie na szczyt jest trudne, ale pozostanie na nim - jeszcze trudniejsze - powiedział kapitan reprezentacji Polski.

W sezonie 2019/20 Lewandowski zdobył potrójną koronę z Bayernem Monachium i został królem strzelców Bundesligi, Pucharu Niemiec i Ligi Mistrzów.

W wieku 32 lat skuteczny Polak osiągnął optymalny poziom. Napastnik zdobył zdumiewającą liczbę 55 goli w 47 spotkaniach (...). Nikt inny nie zbliżył się do jego liczb w 2020 roku - nawet Cristiano Ronaldo i Lionel Messi - dlatego Lewandowski najbardziej zasługuje na swoją pierwszą nagrodę Goal 50 - napisano.

Plebiscyt odbywa się od 2008 roku, Lewandowski jest dopiero szóstym zwycięzcą, po Messim, Ronaldo, Holendrze Wesleyu Sneijderze, Chorwacie Luce Modricu i Holendru Virgilu van Dijku.

23-letnią Pajor doceniono z kolei za to, że była jedną z tylko dwóch zawodniczek Bundesligi, która miała dwucyfrową liczbę bramek i asyst - odpowiednio, 16 i 10 w zaledwie 17 meczach. Przyczyniła się do końcowego triumfu VfL Wolfsburg w ekstraklasie i Pucharze Niemiec, a także do awansu do finału Ligi Mistrzów (porażka z Olympique Lyon 1:3).

W tej chwili niewiele jest tak ekscytujących młodych talentów na tej planecie - podsumowano.

Pierwsze miejsce w plebiscycie zajęła była klubowa koleżanka Polki - Pernille Harder. W przerwie między sezonami Dunka przeniosła się do Chelsea Londyn za nieujawnioną kwotę, uważaną za rekord w kobiecym futbolu.