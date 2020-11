Poprzedni rekordzista, Paolo Maldini miał na koncie 647 spotkań.

Ronaldo pokazał swoją skuteczność pod koniec pierwszej połowy. Najpierw popisał się precyzyjnym strzałem zza linii pola karnego, mimo że próbowało mu w tym przeszkodzić trzech piłkarzy Cagliari, a cztery minuty później po rzucie rożnym wykorzystał podanie Meriha Demirala i skierował piłkę do siatki z kilku metrów.

Portugalczyk, choć grał tylko w pięciu ligowych meczach ze względu na przerwę spowodowaną koronawirusem, ma już w dorobku osiem bramek i zrównał się z prowadzącym w klasyfikacji strzelców Szwedem Zlatanem Ibrahimovicem z AC Milan.

W drużynie gości cały mecz rozegrał Sebastian Walukiewicz.

Juventus przesunął się z siódmej na drugą pozycję w tabeli Serie A i traci tylko jeden punkt do Milanu, którego w niedzielę czeka trudny sprawdzian w Neapolu. Drużyna Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika również aspiruje do fotelu lidera i może go zająć, jeśli pokona "Rossonerich".

Słabo wypadła w sobotę Atalanta Bergamo, remisując na wyjeździe ze Spezią 0:0, co nie jest dobrym prognostykiem przed środowym wyjazdowym spotkaniem z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. Piłkarze trenera Gian Piero Gasperiniego mają najskuteczniejszy - obok Sassuolo - atak w ekstraklasie (po 18 bramek), ale mimo wielu okazji nie trafili do siatki, co zdarzyło im się po raz pierwszy w tym sezonie.

Piłkarze Crotone nie zaznali w tym sezonie smaku zwycięstwa i zamykają tabelę Serie A. W sobotę przegrali u siebie w "meczu na wodzie" z Lazio 0:2 po bramkach Ciro Immobile i Joaquina Correi. Rzymianie nie tracą dystansu do najlepszych - zajmują siódmą lokatę, ale ze stratą tylko trzech punktów do prowadzącego Milanu.

Immobile rozegrał pierwszy mecz po trzytygodniowej przerwie spowodowanej zakażeniem koronawirusem.

"Cała ta historia była nieprzyjemna, ale wracam do gry jeszcze bardziej zmotywowany" - powiedział Immobile, który ma być gotowy również na wtorkowe spotkanie Ligi Mistrzów z Zenitem Sankt Petersburg.

W drużynie gospodarzy cały mecz rozegrał Arkadiusz Reca.