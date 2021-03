Pierwszą bramkę uzyskał dla gospodarzy Belg Kevin De Bruyne (15. minuta), który nie potrafił wpisać się w ligowym meczu na listę strzelców od 3 stycznia, a dokonał tego dopiero po raz czwarty w tym sezonie. Niską skuteczność nieco tłumaczy miesięczna absencja spowodowana kontuzją.

Dziesięć minut później do wyrównania z rzutu karnego doprowadził James Ward-Prowse, ale "The Citizens" później okazali się dla gości za silni. Dwa kolejne gole zdobyli jeszcze w pierwszej połowie, a do siatki trafili Algierczyk Riyad Mahrez (40.) i Niemiec Ilkay Guendogan (45+3.).

Po zmianie stron swoje drugie gole tego wieczoru uzyskali Mahrez (55.) i De Bruyne (59.), a w międzyczasie dla "Świętych" trafił Che Adams (56.).

Lider odjeżdża "Czerwonym Diabłom"

Lider ma 68 punktów po 29 meczach. Zajmujący drugie miejsce lokalny rywal Manchester United zgromadził 54 w 28 występach.

Czternaście punktów przewagi. Czas schłodzić szampana - skomentowano na stronie internetowej BBC.

Southampton jest na 14. miejscu z 33 "oczkami" po 28 spotkaniach.