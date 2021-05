Roma jest obecnie siódma w tabeli, co oznacza, że może zagrać w kwalifikacjach do Ligi Konferencji (trzecie rozgrywki po Lidze Mistrzów i Lidze Europy). Do końca sezonu Serie A pozostały cztery kolejki.

Jak podają media, Fonsecę ma zastąpić na stanowisku były szkoleniowiec Napoli, Chelsea Londyn i Juventusu Turyn Maurizio Sarri.